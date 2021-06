Calciomercato Milan – Il punto su Junior Firpo e Odriozola | News

Junior Firpo e Alvaro Odriozola potrebbero trasferirsi al Milan: ecco il punto di 'Tuttosport' sui terzini di Barcellona e Real Madrid

Il Milan è alla ricerca di nuovi terzini. La società rossonera vorrebbe garantire a Stefano Pioli un vice Theo Hernandez all'altezza del francese, così come è ancora alle prese nel rinforzare la fascia destra presieduta, al momento, solo da Davide Calabria. Nelle ultime settimane, il Diavolo ha puntato gli occhi su due terzini che giocano nel campionato spagnolo. Si tratta di Junior Firpo del Barcellona e di Alvaro Odriozola del Real Madrid. Secondo 'Tuttosport', il Milan vorrebbe acquistare il laterale di origine dominicane in prestito con diritto di riscatto, ma i blaugrana sarebbero più propensi ad una cessione a titolo definitivo. Nonostante non si sia trovato ancora l'accordo, le due parti continuano a dialogare. Il terzino 'blanco', invece, sarebbe un'alternativa a Diogo Dalot. Il portoghese ha già giocato con la maglia rossonera nell'ultima stagione e Maldini vorrebbe dare continuità ad un progetto dove è stato coinvolto anche l'ex Porto. Se il Manchester United non dovesse dare disponibilità ad un prestito con diritto di riscatto, ecco dunque che la scelta ricadrebbe proprio sull'ex Bayern Monaco.