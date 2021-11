Calciomercato Milan – Il Pisa fissa il prezzo per Lucca: le ultime

Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco che ha detto il Presidente toscano Giuseppe Corrado

Il Milan, come noto, ha in Lorenzo Lucca un obiettivo di calciomercato per la prossima stagione. Il centravanti, classe 2000, ha realizzato 6 gol nelle prime 11 partite di campionato ed è nel mirino anche di Inter e Juventus.