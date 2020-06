Calciomercato Milan – Il piano per il rinnovo di Donnarumma

MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport ha analizzato questa mattina il piano del club rossonero per il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma. Il Milan – scrive la rosea – è riuscito nella disastrosa impresa di portarsi ancora una volta a 12 mesi dalla scadenza del contratto con il classe 1999 e ora deve studiare una soluzione per non perderlo a 0 nel 2021. Cederlo in estate non conviene.

La crisi provocata dal Covid-19 ha allontanato la maggior parte delle pretendenti, mentre un rinnovo di lunga data non verrebbe preso in considerazione da Mino Raiola, agente del portiere. Ecco perché si fa avanti l’idea di un rinnovo annuale, posticipando all’estate 2021 ogni discorso sulla possibile cessione. Tuttavia, c’è anche un’altra ipotesi che prevede il rinnovo e l’inserimento di una clausola rescissoria: CONTINUA A LEGGERE>>

