Calciomercato Milan – Il Napoli è interessato a Diogo Dalot | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo alcune indiscrezioni, il Napoli potrebbe soffiare Diogo Dalot al Milan

Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese 'Record', sulle tracce di Diogo Dalot ci sarebbe anche il Napoli. I partenopei sono alla ricerca di un terzino, considerato che Hysaj lascerà quasi sicuramente Castel Volturno a parametro zero al termine di questa stagione. Il Milan, squadra in cui attualmente milita il classe '99, non ha nessun obbligo o diritto di riscatto dal Manchester United. Proprio i 'Red Devils', proprietari del cartellino del giovane portoghese, chiedono una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro per una sua eventuale cessione. Quest'anno, con la maglia rossonera, Dalot ha giocato 27 partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, segnando due gol e fornendo tre assist ai suoi compagni. Intanto Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Milan TV.