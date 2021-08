Calciomercato Milan – Il Nancy resiste per Bondo: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Warren Bondo, classe 2003, centrocampista del Nancy potrebbe vestire il rossonero. Ma quando?

Il Milan, in questo calciomercato estivo 2021, sta trattando con il Nancy, compagine della Ligue 2 francese, l'acquisto di Warren Bondo. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Nancy tiene botta, per ora, sulla cessione di Bondo e sta resistendo all'offensiva del Diavolo, ritenendo non congrua l'offerta presentata per il centrocampista classe 2003.