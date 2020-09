Calciomercato Milan – Il Marsiglia propone un difensore centrale

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan è a caccia di un difensore centrale. E dalla Francia arriva una proposta. Romain Da Silva Pereira, classe 2004, è stato proposto al Milan. Questo è quanto riferisce Gianluca Di Marzio.

Pereira è un giovanissimo difensore centrale, appena 16enne, di proprietà del Marsiglia. Per il Milan sarebbe un innesto utile eventualmente per la squadra Primavera, non certo per la prima squadra vista la giovane età. I rossoneri hanno già un giovane difensore su cui puntare, è Matteo Gabbia.

Piuttosto servirebbe un innesto di esperienza per la difesa, che possa eventualmente sostituire uno tra Kjaer e Romagnoli in emergenza, e che magari conosca bene la Serie A. Vedremo se il Milan punterà o meno su questo Pereira, ma – ripetiamo – per la squadra Primavera di Mister Giunti eventualmente.

