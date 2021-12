Calciomercato Milan – Il Marsiglia apre alla cessione di Kamara a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Francia, il Marsiglia apre alla cessione di Boubacar Kamara a gennaio

Se non è sicuro, poco ci manca. Il futuro di Boubacar Kamara sarà, con ogni probabilità, lontano dal Marsiglia. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e, come annunciato dal calciatore stesso diverse settimane fa, non avrebbe nessuna intenzione di rinnovare. Una situazione contrattuale che ha attirato l'attenzione di diversi club europei. Tra questi c'è anche il Milan, alla ricerca di un centrocampista in caso d'addio di Franck Kessié o - perché no - per rinforzare la squadra di Pioli già nel mese di gennaio.