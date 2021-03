Calciomercato Milan – Il Liverpool ha presentato un’offerta per Singo

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime voci, il Liverpool fa sul serio per Singo: sul 'granata' c'è anche il Milan

L'offerta del Liverpool per Singo

Stando a quanto riportato dal 'Daily Express', pare che il Liverpool abbia presentato al Torino un'offerta per acquistare Wilfried Singo. Dal quotidiano britannico è uscita la notizia che i 'Reds' abbiano offerto 17 milioni di sterline per tentare di portare ad 'Anfield' il terzino dei granata. Urbano Cairo chiede almeno 25 milioni di euro per il suo pupillo, sul quale c'è anche l'interesse del Milan. Intanto la Juventus spinge Thauvin al Milan.