Calciomercato Milan, il Liverpool è pronto a fare un’offerta per Leoni

Da inizio calciomercato si parla dell'interesse del Milan per Giovanni Leoni. Il giovanissimo difensore del Parma ha concluso con prestazioni straordinarie lo scorso campionato di Serie A. Le sue prestazioni non sono sfuggite a nessun big club, sia in Italia sia all'estero. Per lui sembrava essere in corso un derby di mercato tra Milan e Inter, con anche la Juventus alla finestra. Invece, nelle ultime ore pare si stia avvicinando concretamente il Liverpool. Lo ha riportato via X Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato. Di seguito, le sue parole.