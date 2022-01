Calciomercato Milan – Il Lille fissa il prezzo per Botman: 55 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Lille avrebbe fissato il prezzo per Sven Botman, difensore che piace al Milan

Il Lille non venderà Sven Botman. Lo ha detto forte e chiaro oggi il presidente Letang, il quale non vuole privarsi per nessun motivo del difensore olandese a stagione in corso. Nonostante le sue dichiarazioni, il 'Telegraph' riporta il prezzo fissato dal club francese al calciatore classe 2000. Per prelevarlo dal Lille ci vorranno ben 55 milioni di euro. Una cifra sicuramente elevata ma, molto probabilmente, si tratterebbe di una sorta di provocazione da parte del presidente de 'Les Dogues' giusto per ribadire e confermare una volta per tutte che Botman non andrà né al Milan né al Newcastle.