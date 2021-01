Calciomercato Milan – Il difensore non rinnova, Diavolo alla finestra / News

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Milenkovic?

Se c’è da indicare una squadra protagonista in questa sessione di calciomercato invernale, non si può che puntare il dito verso il Milan. Dopo un girone d’andata da campioni d’inverno, la dirigenza ha deciso di credere fino in fondo al sogno scudetto. Per questo motivo gli arrivi in ogni reparto a puntellare alcune mancanza che sembravano evidenti. Soualiho Meite, Mario Mandzukic e Fikayo Tomori sono acquisti mirati che vanno a migliorare una squadra che, fino a questo momento, ha affrontato le difficoltà con la mentalità da grande. Le battute d’arresto contro Atalanta e Inter non possono minare un percorso sicuramente al di sopra delle aspettative iniziali.

I recuperi dal Covid e dagli infortuni saranno fondamentali per affrontare la seconda parte di una stagione dispendiosa a livello fisico e mentale. Dopodiché bisognerà rimboccarsi le maniche per sistemare alcune situazioni pericolosamente in bilico. I rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma su tutti, ma attenzione anche alla situazione difesa che, a giugno, può nuovamente complicarsi. Sì perché la permanenza di Tomori non è affatto scontata, visto un diritto di riscatto a 28 milioni di euro tutto da valutare. Inoltre Alessio Romagnoli e Simon Kjaer hanno, entrambi, il contratto in scadenza nel 2022. Per il capitano rossonero ci sarà da discutere con l’osso duro Mino Raiola, mentre per il danese, troppo spesso colpito da infortuni nell’ultimo periodo e che va per i 34 anni, non c’è da dormire tranquilli.

Per questo motivo non è da escludere un ritorno di fiamma per un pupillo di Stefano Pioli: Nikola Milenkovic. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il difensore ha già comunicato alla Fiorentina che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2022. Il serbo si sente pronto a provare altre esperienze con squadre di prima fascia. Per questo motivo il Milan resta alla finestra e potrebbe preparare l'assalto in estate. Occhio, ovviamente, alla concorrenza per un giocatore forte che potrebbe liberarsi a condizioni favorevoli. Diversi club di Premier League sono pronti a dare battaglia.