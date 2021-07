Calciomercato Milan – Il CSKA fa muro, ma Vlasic vuole i rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic sta forzando la mano sul suo attuale club per essere ceduto alla società meneghina

Daniele Triolo

Nikola Vlasic sta cercando di forzare la mano per essere ceduto al Milan in questa sessione di calciomercato. Vuole giocare in Serie A con il Diavolo. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il trequartista croato, classe 1997, è uno dei candidati a raccogliere l'eredità di Hakan Calhanoglu in rossonero e sta spingendo affinché il suo attuale club, il CSKA Mosca, lo liberi a cifre ragionevoli.

Al momento, però, i russi fanno muro: chiedono 30 milioni di euro per cedere Vlasic al Milan in questo calciomercato estivo. Nel contratto del giocatore con il club dell'Esercito Russo è presente, ha rivelato il quotidiano romano, una clausola rescissoria, valida soltanto per l'estero, di 35 milioni di euro. Ma anche il CSKA Mosca è consapevole di non poter incamerare tale cifra da una sua eventuale partenza.

Il Milan vorrebbe prendere Vlasic con la formula del prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro più bonus. Il CSKA, al contrario, vorrebbe monetizzare con una vendita del giocatore a titolo definitivo. Oppure in prestito con obbligo di riscatto. Formula, questa, che per ora non convince molto la dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Intanto, l'allenatore del CSKA, Aleksey Berezutski, ha confermato come Vlasic sia cedibile.

"Vlasic e il suo entourage devono capire che la società non lo venderà a zero - ha però affermato -. Nikola costa tanto e ha una clausola. Vlasic molte volte ha detto di voler cambiare aria e che vuole giocare a livelli più alti. Questo è il calcio. Il club è comunque pronto a sacrificarlo". Il suo pressing sul CSKA Mosca avrà successo?