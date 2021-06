Calciomercato Milan – Il Cagliari spara alto per Marin: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Razvan Marin, centrocampista rumeno del Cagliari, piace ai rossoneri. I sardi però chiedono tanto

La società isolana, però, avrebbe sparato alto al Milan per la cessione del suo giocatore. Giulini, secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', avrebbe infatti chiesto almeno 18 milioni di euro per cedere Marin al Diavolo. Cifra, questa, ritenuta troppo alta da Paolo Maldini e Frederic Massara .

Per il momento, quindi, margini ridotti per un approdo di Marin in maglia rossonera per la stagione 2021-2022.