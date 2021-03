Calciomercato Milan – Il budget in caso di qualificazione in Champions

Le ultime sul calciomercato del Milan: la qualificazione in Champions League è fondamentale per rafforzare la squadra. Il punto

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. Il club rossonero è stato eliminato dall'Europa League e il sogno scudetto è probabilmente tramontato, ma resta in corsa per l'obiettivo principale:la qualificazione in Champions League. Il Milan non partecipa alla competizione dalla stagione 2013-14. Un'astinenza davvero enorme per un club prestigioso come quello rossonero.