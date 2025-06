Calciomercato Milan, il Bologna vuole trattenere Pobega: ecco in che modo

"Tommaso Pobega vuole il Bologna e il Bologna vuole Tommaso Pobega. La saga continua. Della serie, questo matrimonio s'ha da (ri)fare". Inizia così il giornalista Stefano Brunetti del Corriere dello Sport, nel suo articolo di stamattina, dove parla del rapporto tra il Bologna e Tommaso Pobega. Sembra che nei panni di Don Rodrigo, come dice sempre Brunetti, ci sia il Milan. Più precisamente, di mezzo ci sono 12 milioni di euro di riscatto per il giocatore del Diavolo. Troppi al momento per il Bologna, che studia una strategia per trattenere Pobega, che piace tanto ad Italiano.