Calciomercato Milan – Il Benfica è interessato ad Halilovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Stando a quanto riferito dai colleghi di GianluicaDiMarzio.com, Alen Halilovic potrebbe finire al Benfica.

Ricordiamo che, il calciatore croato, ha un contratto con il Milan che scadrà a giugno 2021 e dunque, è a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del Diavolo, nonostante l’ultima stagione l’abbia giocata nell’Heerenveen. Il club portoghese è fortemente interessato ad Halilovic, tant’è che i contatti fra la dirigenza del Milan e quella lusitana, sono già iniziati.

Per un centrocampista in uscita, ce né un altro in entrata al Milan: Tommaso Pobega. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

