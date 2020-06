Calciomercato Milan – Il Benevento sogna Bonaventura

CALCIOMERCATO MILAN – Conquistata, ieri sera, la promozione in Serie A battendo in casa per 1-0 la Juve Stabia grazie ad un gol-gioiello di Marco Sau, il Benevento di Filippo Inzaghi pensa già a come rinforzarsi in vista della stagione 2020-2021 nella massima serie.

Già preso Loïc Remy, classe 1987, ex Lille e Chelsea, i sanniti sognano un altro grande attaccante oltre al francese: sulla lista del giovane direttore sportivo Pasquale Foggia ci sono Daniel Sturridge (Trabzonspor), Gervinho e Roberto Inglese (Parma), Gianluca Lapadula (Lecce).

Per il centrocampo, invece, secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb‘, il sogno del Benevento è prendere Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, che, come noto, dopo aver prolungato il contratto con il Milan fino ad agosto, per poter concludere al meglio questa stagione, poi lascerà il Diavolo a parametro zero.

Bonaventura piace anche a Lazio, Roma, Atalanta, Fiorentina e Torino. Il Benevento, però, spera che, con una buona parola di Inzaghi, suo ex allenatore in rossonero, Jack possa optare per una grande avventura in Serie A con la maglia della ‘Strega‘. IL MILAN, PER IL CENTROCAMPO, STA SONDANDO CON INSISTENZA DUE GIOVANI PROFILI >>>