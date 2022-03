Calciomercato Milan – Post Kessié: idee Cristante e Veretout

Bryan Cristante e Jordan Veretout obiettivi di calciomercato del Milan per il ruolo che lascerà scoperto Franck Kessié, destinato al Barça

Daniele Triolo

Il Milan starebbe pensando anche a Bryan Cristante ed a Jordan Veretout come possibili rimpiazzi di Franck Kessié, il quale, come noto, al termine della stagione si trasferirà al Barcellona a parametro zero. Lo ha riferito il 'Corriere di Roma' questa mattina in edicola.

Cristante e Veretout sarebbero entrambe idee valide per la dirigenza del Milan, alla ricerca di un centrocampista centrale. Il primo, classe 1995, è cresciuto proprio nel vivaio rossonero e con il Diavolo aveva esordito e segnato il primo gol in Serie A. Piace anche in Spagna ed è valutato tra i 20 ed i 25 milioni di euro.

Veretout, classe 1993, ha invece una valutazione di 18 milioni di euro. Il Milan era stato vicinissimo al suo acquisto nell'estate 2019, quando era in partenza dalla Fiorentina. Fortemente voluto dall'allora tecnico Marco Giampaolo, alla fine il giocatore non arrivò perché scelse il progetto giallorosso. Per il francese ci sarebbe la concorrenza dell'Inter. Milan, arriva un top player sulla trequarti? Le ultime di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI