Calciomercato Milan – Idea Schouten per il centrocampo rossonero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jerdy Schouten, olandese del Bologna, piace molto al club di Via Aldo Rossi per la mediana

Schouten, che ha disputato 35 gare tra Serie A e Coppa Italia, segnando un gol e fornendo un assist, non è un nome altisonante. Ma è certamente un calciatore di sostanza e qualità che potrebbe rivelarsi molto utile in un organico come quello del Milan. Tutto passa, naturalmente, dalla valutazione che il Bologna farà del suo cartellino.