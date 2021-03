Calciomercato Milan – Idea Mirante come terzo portiere a parametro zero

Calciomercato Milan, Mirante per giugno

Lavori in corso per il Milan del futuro. I rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma non sono gli unici in sospeso. Oltre Zlatan Ibrahimovic, su cui verrà presa una decisione a fine stagione, attenzione anche alla situazione di Antonio Donnarumma. La società sta valutando se continuare con lui come terzo portiere oppure se andare a cercarne un altro sul mercato. In tal senso, uno dei nomi circolati nell’ambiente rossonero in questi mesi è quello di Antonio Mirante. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’ il portiere della Roma potrebbe arrivare a parametro zero.Cosa cambia senza Rebic? Ecco la probabile formazione del Milan