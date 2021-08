Calciomercato Milan – Idea Messias se dovesse andare via Castillejo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Junior Messias del Crotone potrebbe arrivare in rossonero se fosse ceduto lo spagnolo

Daniele Triolo

'Rumors' di calciomercato, in questi giorni, accostano il Milan a Junior Messias. Il fantasista brasiliano del Crotone, classe 1991, ha disputato un'ottima stagione 2020-2021 in Serie A (con 9 gol e 4 assist in 36 gare) nonostante la retrocessione della squadra calabrese nella cadetteria.

Ed il Milan, alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche, ovvero quelle di un esterno offensivo destro in grado di giocare anche da trequartista, potrebbe dargli un'opportunità nel calcio che conta. Arrivato tardi al grande calcio, Messias potrebbe oltretutto giungere in rossonero a condizioni economiche favorevoli.

Il Crotone, infatti, per cedere Messias al Milan in questo calciomercato estivo, chiede circa 10 milioni di euro, forte della concorrenza, sul giocatore, anche di Monza, Torino e Bologna. Si può, però, trattare sul prezzo, visto che ci si avvicina alla conclusione della sessione di trattative e il giocatore non intende giocare in Serie B in questa stagione.

Il Diavolo, però, secondo quanto riferito da 'Tuttosport', potrebbe pensare di andare su Messias soltanto nel momento in cui partisse Samu Castillejo. L'esterno spagnolo, classe 1995, piace nella Liga. Dovessero arrivare buone proposte per lui, il Milan lo cederebbe e punterebbe tutto su Messias. Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>