Calciomercato Milan – Idea low cost, è Sissoko del Tottenham: il punto

Carmelo Barillà

Il Milan pensa di rinforzare la propria mediana in questa sessione di calciomercato. Oltre a Bakayoko, spunta l'idea Moussa Sissoko del Tottenham. La squadra di Stefano Pioli, infatti, sarà impegnata su tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Champions League. Inoltre, c'è da fare i conti con la Coppa d'Africa. Franck Kessié ed Ismael Bennacer lasceranno i rossoneri a gennaio per andare a giocare con le proprie nazionali. Sandro Tonali è certamente un ricambio all'altezza. Discorso diverso, invece, per Tommaso Pobega e Rade Krunic.

L'ex Spezia viene provato con insistenza nella mediana a due da Pioli. Prestazioni in chiaro-scuro per il centrocampista triestino. Quella di play davanti alla difesa non è esattamente la posizione più consona alle sue caratteristiche. E anche Rade Krunic, pupillo dell'allenatore, non sembra avere le carte in regola per interpretare quel ruolo. Inoltre i due potrebbero anche partire. Ecco allora l'idea di intervenire sul mercato.

Il primo nome sulla lista di Maldini e Massara è quello di Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista è in uscita dal Chelsea e tornerebbe volentieri a Milano. Ma anche il Napoli vuole riportarlo in Italia. I Blues sono clienti ostici con cui trattare. Previsto un nuovo incontro all'inizio della prossima settimana per provare a convincere il Chelsea a lasciar partire Bakayoko in prestito con diritto di riscatto. Qualora la strada si confermasse in salita - o peggio ancora sbarrata - potrebbe diventare di attualità la pista Sissoko.

Come riporta 'Football Insider', Nuno Espirito Santo, neo-allenatore del Tottenham, ha deciso di cedere Moussa Sissoko, che non rientra più nei piani degli Spurs. Il francese, due presenze ad Euro2020, ha il contratto in scadenza nel 2023. Le sue caratteristiche si sposerebbero perfettamente con il profilo cercato dal Milan. Sissoko ha aggressività, è un recuperatore di palloni, possiede una buona dinamicità ed una grande duttilità. Il Tottenham potrebbe lasciarlo partire per una cifra tra i 10 ed i 15 milioni. Ma, ripetiamo, la strada principale rimane quella che porta a Bakayoko.