Calciomercato Milan – Idea Kovacic per il dopo Calhanoglu | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. I rossoneri potrebbero rimpiazzare Hakan Calhanoglu con l'ex Inter Mateo Kovacic

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Milan avrebbe puntato gli occhi su Mateo Kovacic. Dopo aver perso a parametro zero Hakan Calhanoglu, trasferitosi all'Inter, i rossoneri vorrebbero far ritornare a Milano l'ex nerazzurro. La dirigenza di via Aldo Rossi vorrebbe sfruttare l'ottimo rapporto stabilito con il Chelsea per tentare di acquistare anche il centrocampista croato, il quale ha vinto l'ultima edizione della Champions League proprio con i 'blues'. Nonostante non sia protagonista assoluto da un paio di anni, Kovacic potrebbe rappresentare un'autentica occasione di mercato. Del resto si tratta di un giocatore di soli 27 anni, quindi nel pieno della sua carriera, e che potrebbe approdare al Milan a prezzi contenuti. Queste le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Ziyech, Ceballos e molto altro