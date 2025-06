Calciomercato Milan, idea Javi Guerra per il centrocampo di Allegri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, voglia ricostruire il suo centrocampo: al fianco di nomi esperti, come quelli di Luka Modrić e Granit Xhaka, il Diavolo vorrebbe inserire un giovane talento emergente; tra i profili in orbita rossonera, quello di Javi Guerra.