Calciomercato Milan – Ibrahimovic, rinnovo possibile con Investcorp

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? E' questo l'interrogativo della Gazzetta dello Sport. Dopo un'ottima prima parte di stagione, lo svedese non ha potuto più incidere come voleva. Dall'ultimo gol contro il Venezia, Ibra ha giocato solo due partite da titolare. Troppo poco per un giocatore che è abituato a trascinare e a determinare.

Ibrahimovic, mai come questa stagione, sta pensando di lasciare il calcio giocato. Allo stesso tempo, però, sottolinea sui propri social che sarà solo lui a decidere quando smettere, convinto di poter fare ancora la differenza. A fine stagione è previsto un incontro con Maldini e Massara, che dovrebbero essere confermati anche da Investcorp. L'arrivo del fondo arabo potrebbe da un certo punto di vista agevolare la prosecuzione dalla carriera dell'attaccante in rossonero, in quanto entrerebbero in gioco altri fattori molto interessanti.

Ibrahimovic, come tutti sanno, è un personaggio anche fuori dal campo. Libri, film, social, il "marchio" Ibra è sempre molto apprezzato da tutti gli amanti del calcio. Investcorp dunque potrebbe decidere di confermarlo e sfruttarlo anche uomo immagine, cosa molto importante soprattutto per una proprietà che entrerà al comando di club così importante come il Milan.

Il rinnovo potrebbe concretizzarsi per una cifra pari a 2 milioni di euro. Un contratto nettamente al ribasso rispetto a quello attuale, ma lo stesso Ibrahimovic è consapevole dei suoi problemi fisici. I soldi dunque non saranno un ostacolo, ma al di là di tutto la volontà della proprietà è quella comunque di acquistare un altro centravanti, in modo da stare tranquilli l'anno prossimo. La decisione finale verrà presa a fine campionato, con Ibra che spera di essere decisivo in queste ultime cinque partite della stagione. Intanto possibile colpo del Milan dal Real Madrid

