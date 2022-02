Calciomercato Milan – Ibrahimovic, quale futuro? Ecco le alternative

Le ultime news sul calciomercato del Milan: ci si interroga sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Maldini e Massara cercano sostituti

Tuttosport, in edicola questa mattina, si interroga sul futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Nei prossimi giorni verrà fatto il punto della situazione con lo svedese per scegliere in maniera condivisa il suo futuro. Se Ibra dovesse rinnovare per un altro anno a quel punto il Diavolo in avanti si troverebbe nel ruolo di prima punta con Zlatan, Giroud e Rebic (che può giocare anche a sinistra). L'ultima annata, però, sta dimostrando che Ibrahimovic deve convivere con continui problemi fisici e che Giroud può essere solo più che un'alternativa alla punta titolare.

Per questo motivo il Milan sta valutando diversi nomi per il futuro. Piace molto Jonathan David del Lille, ma costa ben 40 milioni di euro. Poi c'è Belotti, che costerebbe zero, ma il Gallo non convince a pieno tutta la dirigenza rossonera. Infine c'è Noa Lang, jolly offensivo del Club Bruges: costa 25 milioni di euro. Attenzione alla carta Colombo, in prestito alla Spal e che ha segnato 6 gol in B. Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>