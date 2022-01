Calciomercato Milan – Ibrahimovic, possibile rinnovo in primavera

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, può rinnovare con il club rossonero fino al 2023. E' questo uno degli obiettivi dello svedese

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in primo piano Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese vuole ripartire in questo 2022 al massimo della condizione dopo un 2021 pieno di problemi fisici. Tanti infortuni, un Europeo sfiorato e poi perso per i guai al ginocchio. Zlatan, però, lo conosciamo: non è uno che molla. Ieri era ad allenarsi a Milanello insieme ad altri suoi compagni nonostante Pioli avesse deciso di dare un giorno di riposo alla squadra, a testimonianza della mentalità che si respira nel centro sportivo