Calciomercato Milan – Ibrahimovic, l’aiuto arriva dal Decreto Crescita

Ibrahimovic, l’aiuto al Milan arriva dal Decreto Crescita

Il calciomercato del Milan si concentra anche sui rinnovi. Tra questi quello di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, al momento infortunato, ieri si è sottoposto a un controllo che constatato come il recupero proceda senza intoppi. La speranza è di averlo a disposizione la gara di ritorno di Europa League contro il Manchester United.

Secondo il Corriere della Sera, il rinnovo di contratto di Ibrahimovic è più vicino. Certo, lo svedese ha avuto diversi infortuni, ma è stato comunque determinante per questo Milan. Un aiuto per il club rossonero arriverà anche dal Decreto Crescita, che permetterà uno sconto fiscale del 50% anche per il prossimo anno. Per questo motivo, il contratto di Zlatan potrebbe restare sui 7 milioni di euro l’anno. Non solo Ibrahimovic, il calciomercato del Milan prosegue: si profila un derby low cost con l’Inter.