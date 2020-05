Calciomercato Milan – Ibrahimovic in Svezia? Zlatan ci pensa

CALCIOMERCATO MILAN – Come scrive il Corriere della Sera, è il solito Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese. con i suoi messaggi social, lascia con il fiato sospeso tutti i tifosi del Milan. Il ‘Ci vediamo in campo’ dell’altro giorno riferito all’Hammarby fa capire che il suo futuro potrebbe essere già deciso. Ibrahimovic, secondo fonti vicine al giocatore, non ha ancora scelto con certezza la prossima squadra, ma l’ipotesi di un ritorno in patria da calciatore, prende sempre più piede.

In più, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Su Ibrahimovic non c’è solo l’Hammarby, ma anche il Bologna dell’amico Mihajlovic. In più non sono da escludere altre squadre di Serie A. Ibra in queste ore sta valutando il da farsi, , consapevole del fatto che il legame con il Milan resterebbe tale anche in caso di mancato rinnovo a campionato finito: come ha confessato a un conoscente, «se continueremo a collaborare non sarà per questioni di soldi». Molto dipenderà dal recupero dell’infortunio e dal faccia a faccia che arriverà a breve con Ivan Gazidis.

