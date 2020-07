Calciomercato Milan – Ibrahimovic, il suo futuro non è ancora scritto

CALCIOMERCATO MILAN – Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? E’ questo l’interrogativo della Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. E’ noto che lo svedese non abbia gradito alcune decisioni dell’amministratore delegato Ivan Gazidis e in qualche occasione a Milanello i toni sono stati decisamente alti, tuttavia quasi tutto il popolo rossonero vorrebbe trattenere lo svedese.

Ibrahimovic ha dimostrat0 di essere ancora determinante in Serie A. Con Zlatan in squadra, il Milan ha ottenuto degli effetti benefici: migliorata la media punti (28 nelle ultime 14 gare), aumentati i gol fatti e diminuiti quelli subiti. E soprattutto i rossoneri sono entrati in campo sempre con la giusta dose di concentrazione e grinta (tranne nella partita contro il Genoa a San Siro). Ogni compagno di squadra sottolinea quanto Ibra sia importante, e dunque tutti non vogliono lasciarselo scappare.

Strada in discesa quindi? No, perchè potrebbe essere lo stesso Ibrahimovic a dire no al Milan. I motivi? Uno di questi è quello legato alla sua famiglia. I suoi figli sono a Stoccolma e la pandemia ha aumentato ulteriormente la voglia di stare vicino a loro.In più c’è la questione legata agli obiettivi: Zlatan, così come ha dichiarato al termine della gara contro la Juventus, vuole lottare per lo scudetto e non accontentarsi di un piazzamento in Europa League. Il Milan può garantirlo?

Infine c'è da parlare anche della questione economica. Non è la priorità di Ibrahimovic, ma di sicuro un accordo va trovato: lo svedese accetterebbe un rinnovo al ribasso, considerando i 39 anni? Possibile, ma prima bisogna capire la volontà della società, che sarà guidata da Gazidis e Rangnick nei prossimi mesi. I segnali d'amore per il Milan non sono mai mancati, ma a breve sapremo se tutto questo continuerà o se i tifosi dovranno rinunciare al sogno di vedere Ibra con la maglia rossonera anche nella prossima stagione.