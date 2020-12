Calciomercato Milan – Ibrahimovic, futuro in Svezia? “Mi manca la famiglia”

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Ibrahimovic, futuro in Svezia?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, nell’intervista rilasciata a Sky Sport a Massimo Ambrosini, ha parlato del rapporto con la città di Milano.

“A Milano mi manca la famiglia. Non è facile. Questa è la prima volta che vado in un club senza. Non mi va bene. Come sono mentalmente… Ho obiettivi e li punto, per questo riesco a farcela. A Milano si sta bene, anche se siamo in un momento molto particolare, con il Covid, con il lockdown. Quando sono arrivato a gennaio era meglio di dieci anni fa, era cresciuta ancora di più, più internazionale. Poi è arrivato questo coronavirus. Mi dispiace, la città soffre tanto senza turisti. L’importante è che Duomo vede me, non io il Duomo. Non mi interessa andare in giro, faccio io la storia, non guardo altre storie”. Calciomercato Milan: Maldini ci prova per un talento belga. VAI ALLA NOTIZIA>>>