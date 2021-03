Calciomercato Milan – Ibrahimovic fa eccezione: rinnovo sul tavolo | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Zlatan Ibrahimovic continuerà in rossonero fino al 2022. Il club derogherà sul tetto salariale?

Zlatan Ibrahimovic è pronto a rinnovare il proprio contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022 . Una firma che lo porterà a giocare ben oltre i 40 anni di età. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' questa mattina in edicola , sottolineando come esistano tutti i presupposti affinché l'attaccante di Malmö si leghi per un'altra stagione al club di Via Aldo Rossi.

Ibrahimovic, ha evidenziato il quotidiano romano, si è meritato tutti i 7 milioni di euro che il Milan gli ha riconosciuto lo scorso agosto: ora lo aspettano altre dieci partite in Serie A con i rossoneri, ed i Campionati Europei con la Svezia , magari da professionista. Nel mezzo, però, passa una firma, quella sul contratto, che per Zlatan potrebbe significare molto.

Ad esempio, brillare i n Champions League per un'ultima stagione. A quale cifra? L'intenzione comune è quella di riconfermare i 7 milioni di euro netti di ingaggio, anche perché se il Milan di Stefano Pioli è decollato, in questi 15 mesi, buona parte del merito va anche ascritto ad Ibrahimovic.

Il club rossonero, ha concluso il 'CorSport', per Ibrahimovic (così come per Gianluigi 'Gigio' Donnarumma) farà eccezione, derogando sul tetto salariale per accontentare le richieste economiche del suo fuoriclasse in attacco. Certo che, trattandosi di Zlatan, potrà vincere anche questa scommessa.