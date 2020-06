Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ecco la richiesta fatta a Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. I blitz dell’attaccante In Svezia sono sempre più frequenti (l’ultimo nel weekend) e la sensazione dunque è che Ibra nella prossima stagione giocherà in patria, anche perchè solo pochi giorni fa è arrivato a Milanello il confronto accesso con Ivan Gazidis.

Sempre a proposito di Ibrahimovic, secondo quanto scritto dal Corriere della Sera lo svedese avrebbe chiesto all’amministratore delegato rossonero per il rinnovo un ingaggio da 6 milioni di euro. Questa richiesta, unità alla linea di Elliott di puntare sui giovani, rendono quasi impossibile la sua permanenza al Milan. Attenzione al Monza di Berlusconi e Galliani, che sono pronti a fare follie. INTANTO E’ DERBY TRA MILAN E INTER PER UN DIFENSORE, CONTINUA A LEGGERE >>>