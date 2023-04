Milan senza Champions? Le mosse di calciomercato da Ibra a De Ketelaere

Come agirebbe il Milan nel prossimo calciomercato estivo nel caso in cui non si qualificasse per la Champions League 2023-2024? Il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul prossimo calciomercato estivo del Milan, spiegando come la strategia del club di Via Aldo Rossi potrà cambiare soprattutto in base al piazzamento della squadra di Stefano Pioli in questo campionato di Serie A.

Calciomercato Milan, strategie diverse in base al piazzamento in Serie A — Economicamente, infatti, arrivare al quarto posto nel torneo nazionale 'pesa' di più rispetto alla semifinale di Champions. Il quarto posto, nella differenza tra incasso per la fase a gironi di Champions e di Europa League, porterebbe, infatti, nelle casse rossonere 50-60 milioni di euro tra premi UEFA e botteghino. Una cifra che non è pareggiata dagli introiti complessivi - premi più botteghino - per il raggiungimento della semifinale dell'attuale edizione della Champions League contro l'Inter.

Saranno, dunque, decisive le prossime sfide di Serie A per il Milan per definire al meglio le strategie per il calciomercato di luglio e agosto. Il Milan, ha commentato la 'rosea', ha una situazione economica solida, al punto tale 'da reggere l’urto' di una mancata qualificazione alla Champions. Il budget per l’estate però verrebbe condizionato pesantemente nel caso il Diavolo giocasse soltanto in Europa League nella prossima stagione.

Un Milan senza Champions, in corsa, al contrario, per l'Europa League dovrebbe cambiare le strategie di calciomercato. Persino la conferma di Pioli, ora fuori discussione, potrebbe tornare in bilico. Per 'La Gazzetta dello Sport', i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero fare delle scelte più nette, prendendosi qualche rischio in più, sul fronte acquisti e diventerebbero molto importanti le cessioni, con l'auspicio di fare cassa per finanziare qualche operazione in entrata.

Via Dest e Bakayoko, forse anche Vranckx e Ibra oltre ad Adli — La situazione, per la 'rosea', al momento è chiara. Ciprian Tătărușanu, Antonio Mirante, Sergiño Dest e Tiémoué Bakayoko non resteranno sicuramente. Probabile partiranno Aster Vranckx (il cui riscatto dal Wolfsburg a 12 milioni di euro è ancora possibile, ma non probabile), Zlatan Ibrahimovic (per cui una decisione definitiva verrà presa a fine stagione) e Yacine Adli, che non gioca mai. Non tutti saranno sostituiti.

Occhio anche alla possibile partenza di Fodé Ballo-Touré, che ha mercato. Resterà al Milan, invece, Charles De Ketelaere. Nonostante una sua prima stagione italiana negativa, il Milan non pensa di cederlo in prestito come si è letto e sentito in questi giorni. A meno di improbabili offerte clamorose per il suo acquisto a titolo definitivo, dunque, CDK resterà in maglia rossonera anche dopo la prossima estate. Nuovo bomber, i nomi caldi per il Milan >>>