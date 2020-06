Calciomercato Milan – Ibrahimovic convinto di chiudere all’Hammarby

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il piano di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, in vista della stagione 2020-2021, è quella di affidare la panchina del Diavolo al tedesco Ralf Rangnick.

Con Rangnick, il Milan ripartirebbe con una squadra giovane, rinforzata da qualche elemento di comprovata esperienza. Tra questi, però, ha sottolineato il quotidiano generalista, non dovrebbe esserci Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, sempre più convinto di chiudere la carriera in patria.

La destinazione più probabile di Ibrahimovic, infatti, è Stoccolma, per giocare con l'Hammarby, club con cui si è allenato durante la quarantena in Italia e del quale ha acquistato, mesi fa, delle quote societarie.