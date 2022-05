Calciomercato Milan – Per Ibrahimovic pronto un contratto ‘a gettone’

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, operato al legamento crociato del ginocchio sinistro. Ma vuole continuare a giocare nel 2023

'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto di calciomercato su Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan . Lo svedese, come noto già da un paio di giorni, è stato infatti operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nell'occasione, è stato rinforzato quello laterale e riparato il menisco.

La prognosi? Zlatan dovrà restare fermo 7-8 mesi . Il che vuol dire che, bene che vada, Ibra tornerà in campo nel gennaio 2023 , subito dopo i Mondiali in Qatar . Di fatto, complice lo stop del campionato di Serie A a novembre e dicembre per la rassegna iridata, perderebbe 'soltanto' tre mesi della nuova stagione.

La sua agenda, adesso, prevede qualche giorno di riposo in Svezia e poi il ritorno a Milano, per iniziare con la riabilitazione. Tra due settimane, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport', Ibrahimovic incontrerà Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, per fare il punto sul suo futuro. Lui non vuole smettere, il Diavolo ha già un contratto 'a gettone' per lui nel cassetto. Aspettando soltanto che Zlatan sia pronto a tornare.