Calciomercato Milan – Ibrahimovic operato: per lui contratto a gettone

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è operato nella giornata di ieri, ma vuole continuare a giocare: il club rossonero lo aspetta

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic. Ieri lo svedese si è operato a Lione al ginocchio sinistro. Un intervento programmato da tempo «eseguito dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l’Hôpital Jean Mermoz di Lione» con l’obiettivo di «risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale». Soprattutto, chiude la nota del club rossonero, «l’intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stata stimata in 7-8 mesi».

Ibrahimovic, dunque, se continuerà con il Milan, potrà tornare in campo a gennaio. Perderà di fatto solo tre mesi, considerando che c'è il mondiale in Qatar, ma è anche vero che i ritmi saranno molto intensi con i turni infrasettimanali. Tutto questo però si scontra con la volontà di Zlatan di andare avanti. L'attaccante ha voluto operarsi subito proprio per accelerare i tempi. Dopo essere stato dimesso, Ibra tornerà in Svezia per qualche giorno e poi starà a Milano per la riabilitazione.

E il futuro al Milan? Come scrive la rosea ci sarà un incontro tra Ibrahimovic e la dirigenza rossonera tra una decina di giorni. L'ipotesi più probabile è un contratto a gettone, con ingaggio legato a obiettivi di squadra e personali. Zlatan potrebbe percepire un compenso per ogni gara giocata o potrebbe essere stabilita una parte fissa (sui 2 milioni come scritto dal Corriere della Sera) e una parte variabile legata alle presenze, ai gol ecc. L'accordo potrebbe essere stipulato a gennaio, ma non è escluso neanche un prolungamento immediato.

Tra Ibrahimovic e il Milan non sarà mai un problema di soldi. Lo svedese vuole continuare a giocare, ma ovviamente dipenderà da come si riprenderà dall'operazione. Se non dovesse sentirsi perfettamente a suo agio allora sarà il primo a fare un passo indietro. L'obiettivo è quello di dare un contributo concreto, magari superiore a quello dato quest'anno. Il Milan lo aspetta a braccia aperte. Intanto è pronto il colpo sulla trequarti.