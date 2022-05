Calciomercato Milan – Ibrahimovic rimane per un’altra stagione, ma…

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Zlatan Ibrahimovic avrebbe deciso di continuare a giocare ancora per un'altra stagione

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic inizia a delinearsi. In questa stagione, specialmente nel girone di ritorno, l'attaccante svedese ha dovuto fare i conti con i troppi infortuni. In particolar modo, il numero 11 del Milan continua ad avere dei problemi al ginocchio che lo tormentano da diverso tempo. Questo infortunio, che si porta dietro già da un po', probabilmente inciderà nella scelta definitiva di Ibra su cosa vorrà fare in futuro, ovvero se continuare a giocare o appendere gli scarpini al chiodo.

Secondo quanto riferisce Daniele Longo, giornalista di 'calciomercato.com', Ibrahimovic avrebbe deciso di continuare a giocare per un'altra stagione. Tutto, però, sarebbe vincolato a un nuovo consulto medico per capire se sarà necessaria una nuova operazione. Se così non fosse, allora il classe 1981 sarebbe ben disposto a proseguire la sua carriera da calciatore. Milan, le top news di oggi: parla Stefano Pioli, Salvini in esclusiva.