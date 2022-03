Calciomercato Milan – Il futuro di Ibrahimovic: calciatore o dirigente?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Zlatan Ibrahimovic deve decidere il suo futuro. Un altro anno da giocatore o dirigente?

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? E' questo l'interrogativo che si pone La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. La decisione verrà presa al termine della stagione, ma lo svedese dovrà decidere se rimanere in qualità di giocatore o in qualità di dirigente.