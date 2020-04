Calciomercato Milan – I rossoneri vogliono riscattare Rebic: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Una prima parte di stagione da dimenticare, che avrebbe potuto portare anche ad un rientro alla base già a gennaio. Ma poi è cambiato qualcosa in Ante Rebic, che si è affermato come uno degli uomini più importanti del Milan fino allo stop dovuto all’emergenza coronavirus. Un exploit che ha convinto del tutto i vertici rossoneri, che adesso non hanno intenzione di perderlo come successo con Tiemouè Bakayoko. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan vuole trovare l’intesa con l’Eintracht Francoforte in tempi brevi, cercando di ottenere anche uno sconto dovuto alla particolare situazione attuale. Intanto ecco l’anteprima della maglia del Milan per la prossima stagione, continua a leggere >>>

