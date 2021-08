Calciomercato Milan – I rossoneri stringono i tempi per Adli: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli, centrocampista del Bordeaux, è vicino a vestire la maglia rossonera per il 2021-2022

Daniele Triolo

Il Milan si avvicina a grandi passi verso l'acquisto di Yacine Adli in questa sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, che sul mercato già cercavano un altro centrocampista, devono infatti accelerare in queste ore per l'arrivo del giovane talento francese anche alla luce dell'infortunio muscolare rimediato da Franck Kessié.

Dell'operazione di calciomercato Adli-Milan parlano tutti i quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina. Per il 'Corriere della Sera', addirittura, sarebbe un affare praticamente concluso, quello tra il Diavolo ed il Bordeaux, sulla base di 10 milioni di euro, bonus inclusi. Un acquisto che il Milan sarebbe pronto a finalizzare nelle prossime ore.

Per 'La Gazzetta dello Sport', invece, i negoziati tra il Milan e i 'Girondins' del Presidente Gerard Lopez non sarebbero già entrati nella fase finale. Per la 'rosea', infatti, la richiesta del Bordeaux per cedere il suo gioiello sarebbe superiore ai 10 milioni di euro, mentre il Milan, dal canto suo, ne offrirebbe di meno. E, in tal caso, potrebbero essere i bonus a fare la differenza.

Anche il 'Corriere dello Sport' conferma la versione del quotidiano milanese. Quel che è certo è che il Milan vuole al più presto inserire Adli nell'organico del tecnico Stefano Pioli. Il calciatore, classe 2000, ha qualità tali da poter giocare tanto in mediana (sarebbe il sostituto di Ismaël Bennacer) quanto sulla linea dei trequartisti. Infortunio Kessié: ecco quando potrà tornare in campo con il Milan >>>