Calciomercato Milan – I rossoneri sono nelle mani di Maignan

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mike Maignan, portiere campione di Francia con il Lille, ha firmato ieri per cinque anni

Daniele Triolo

Primo colpo del Milan nel calciomercato estivo 2021. Preso, infatti, Mike Maignan, classe 1995, portiere laureatosi lo scorso weekend campione di Francia con il Lille di Christophe Galtier. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Maignan sia un giovane campione, il cui profilo rientra alla perfezione nei parametri del fondo Elliott Management Corporation.

Ha vinto il titolo con il Lille da protagonista, è padre di famiglia (le figlie hanno 2 e 4 anni), è il portiere che, nella stagione appena trascorsa, ha mantenuto più di tutti in Europa la propria porta inviolata. È accaduto in 21 circostanze. Maignan si è piazzato davanti ad Ederson, Jan Oblák, Thibaut Courtois ed Édouard Mendy in questa speciale classifica.

Maignan era già venuto a Milano nello scorso mese di novembre, per disputare Milan-Lille di Europa League: gara poi vinta 0-3 dai 'Dogues' contro i rossoneri grazie alla tripletta di Yusuf Yazici. Il suo secondo viaggio meneghino, al contrario, sarà, più ... duraturo. Ieri, infatti, ha siglato un contratto di cinque anni con il Diavolo, ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione a salire.

Al Lille, per l'operazione Maignan, il cui contratto con i francesi sarebbe scaduto il 30 giugno 2022, andranno 13 milioni di euro più 2 di bonus. È cresciuto nelle giovanili del PSG, dove ha già incrociato il proprio cammino con quello di Zlatan Ibrahimovic. Maignan, un bel colpo di calciomercato del Milan, ha giocato 180 partite con il Lille, di cui 6 in Champions League e 149 in campionato.

Nell'ultimo torneo di Ligue 1 ha giocato 38 gare su 38. In rossonero ritroverà Rafael Leao, con cui è stato compagno di squadra proprio al Lille. E forse Soualiho Meite, pure lui visto da quelle parti tra il 2013 ed il 2016. Inserito nella lista della Nazionale francese per la partecipazione ai prossimi Campionati Europei, Maignan ha lasciato ieri Milano per aggregarsi al ritiro dei 'Bleus'.

Così come Gigio Donnarumma, del quale raccoglierà l'eredità al Milan in questo calciomercato, Maignan ha una spiccata predilezione nello sventare i calci di rigore. In carriera ne ha parati già 10 su 34. Le parole di Di Marzio sulla vicenda Donnarumma tra presente e futuro del portiere >>>