Calciomercato Milan – I rossoneri fissano il prezzo di Romagnoli | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. La società ha fissato il prezzo del cartellino di Romagnoli: il suo futuro è lontano dal Milan?

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan avrebbe fissato il prezzo del cartellino di Alessio Romagnoli. A sei anni dall'acquisto dell'ex calciatore della Sampdoria, l'attuale capitano rossonero è in scadenza di contratto nel 2022. Il suo agente, Mino Raiola, chiede un rinnovo sulla base di sei milioni di euro all'anno, una richiesta che difficilmente Maldini accetterà. Dunque ,in caso di una sua cessione nella prossima finestra di mercato, la società di via Aldo Rossi vorrebbe incassare almeno 20 milioni di euro. Sarà proprio Romagnoli il sacrificato per riscattare Tomori dal Chelsea? Mercato, duello con il Bayern per l'attaccante del futuro >>>