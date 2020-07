Calciomercato Milan – I rossoneri chiudono per un talento svedese

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan non pensa solo al presente, ma anche al futuro. Sono tanti i nomi che circolano negli ultimi giorni per la nuova squadra di Ralf Rangnick, ma intanto i rossoneri mettono a segno un colpo in prospettiva.

Secondo quanto viene riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, il Milan, dopo Kalulu, avrebbe chiuso per Lukas Bjorklund, classe 2004. Il calciatore è un trequartista e viene dal Malmo, ex squadra di Zlatan Ibrahimovic. Il ragazzo ora è in città per le visite mediche e per la firma sul contratto che lo legherà ai colori rososneri.