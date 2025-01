Calciomercato Milan – I rossoneri cercano Gimenez: offerta per l’attaccante messicano

Il Milan ha messo gli occhi su Santiago Gimenez , l’attaccante messicano del Feyenoord , e ha presentato un’offerta ufficiale per acquisirlo, come riportato da fonti vicine a ESPN . L’offerta rossonera ammonta a circa 31,5 milioni di dollari, con bonus che potrebbero portare la cifra fino a 42 milioni, cifra richiesta dal club olandese per il suo bomber.

Il Feyenoord respinge l'offerta

Nonostante l’interesse del Milan, il Feyenoord non sembra intenzionato a cedere il giocatore in questa finestra di mercato, considerato uno dei suoi principali punti di riferimento e una pedina fondamentale nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento, infatti, il club olandese è quarto in classifica, a nove punti dal passaggio diretto alla fase a gironi della competizione europea.