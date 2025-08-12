Calciomercato Milan, Hojlund vede sempre più rossonero

Il Manchester United ha da poco acquistato Benjamin Sesko per più di 80 milioni. Ora i 'Red Devils' vogliono vendere Rasmus e hanno aperto all'ipotesi di lasciarlo partire con la formula del prestito oneroso con opzione d'acquisto. Il pacchetto totale - comprensivo della cifra del prestito e del riscatto - ammonta a 45 milioni di euro. Il vero ostacolo, dunque, non è tanto il club inglese, quanto la volontà del giocatore: "Per Hojlund lasciare lo United rappresenterebbe una sconfitta, perché nelle sue idee sarebbe dovuto diventare il punto di riferimento della squadra inglese" - si legge sul Corriere dello Sport.
Tuttavia, nelle ultime ore - secondo quanto riporta il quotidiano - sta crescendo sempre di più la fiducia sulla buona riuscita dell'operazione. Il calciatore pare stia prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi di un ritorno in Italia anche con la formula del prestito. Il 22enne, infatti, preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Il lavoro del direttore sportivo Tare - rimasto in Inghilterra dopo la partita contro il Chelsea - e di un intermediario sembra stia portando i suoi frutti. Si attende a breve l'ok del giocatore.
