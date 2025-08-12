Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Hojlund vede sempre più rossonero

Calciomercato Milan, si avvicina Rasmus Hojlund? Secondo il Corriere dello Sport il danese si sta convincendo ad accettare la corte rossonera
Redazione PM

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata del Milan, sono ormai prossimi alla definizione gli acquisti di Koni De Winter e Zachary Athekame. Con questi due, il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri è al completo. Così almeno sembra la pensi la dirigenza rossonera. Ora manca il tassello finale per chiudere il cerchio: il centravanti. Da inizio calciomercato si sono fatti tantissimi nomi di candidati alla maglia numero 9 del Milan. In rosa, in effetti, c'è il solo Santiago Gimenez per ricoprire quella porzione di campo. Dunque, è d'obbligo almeno un'acquisizione nel ruolo.

Calciomercato Milan, arriva Hojlund?

La rosa dei candidati si è ormai ridotta a due nomi: Hojlund e Vlahovic. Entrambi i profili sono graditi a tutta la dirigenza, allenatore compreso. Negli ultimi giorni è spuntato fuori il profilo dell'ex Atalanta, ora di proprietà del Manchester United. In breve tempo ha scalato le gerarchie e ora sembra il più accreditato per indossare la numero 9 rossonera.

Il Manchester United ha da poco acquistato Benjamin Sesko per più di 80 milioni. Ora i 'Red Devils' vogliono vendere Rasmus e hanno aperto all'ipotesi di lasciarlo partire con la formula del prestito oneroso con opzione d'acquisto. Il pacchetto totale - comprensivo della cifra del prestito e del riscatto - ammonta a 45 milioni di euro. Il vero ostacolo, dunque, non è tanto il club inglese, quanto la volontà del giocatore: "Per Hojlund lasciare lo United rappresenterebbe una sconfitta, perché nelle sue idee sarebbe dovuto diventare il punto di riferimento della squadra inglese" - si legge sul Corriere dello Sport.

Tuttavia, nelle ultime ore - secondo quanto riporta il quotidiano - sta crescendo sempre di più la fiducia sulla buona riuscita dell'operazione. Il calciatore pare stia prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi di un ritorno in Italia anche con la formula del prestito. Il 22enne, infatti, preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Il lavoro del direttore sportivo Tare - rimasto in Inghilterra dopo la partita contro il Chelsea - e di un intermediario sembra stia portando i suoi frutti. Si attende a breve l'ok del giocatore.

