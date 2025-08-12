Calciomercato Milan, Hojlund vede sempre più rossonero

Il Manchester United ha da poco acquistato Benjamin Sesko per più di 80 milioni. Ora i 'Red Devils' vogliono vendere Rasmus e hanno aperto all'ipotesi di lasciarlo partire con la formula del prestito oneroso con opzione d'acquisto. Il pacchetto totale - comprensivo della cifra del prestito e del riscatto - ammonta a 45 milioni di euro. Il vero ostacolo, dunque, non è tanto il club inglese, quanto la volontà del giocatore: "Per Hojlund lasciare lo United rappresenterebbe una sconfitta, perché nelle sue idee sarebbe dovuto diventare il punto di riferimento della squadra inglese" - si legge sul Corriere dello Sport.