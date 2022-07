Calciomercato Milan – Dal Belgio: “De Ketelaere, Maldini vuole chiarezza”

Charles De Ketelaere è un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Paolo Maldini in Belgio per forzare la mano con il Bruges

Charles De Ketelaere, come noto, è l'obiettivo prioritario del Milan per questo calciomercato estivo. Il giocatore è già d'accordo per il suo trasferimento in rossonero: resta, però, da convincere il Bruges a lasciare andare il suo giovane talento, classe 2001, sotto contratto fino al 30 giugno 2024. La testata belga 'HLN', questa mattina, ha fatto il punto della situazione su De Ketelaere.

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è pronto a volare in Belgio per far visita al Bruges nel tentativo di fare chiarezza, una volta per tutte, sulla questione De Ketelaere. E di convincere, ovviamente, il Bruges ad accettare l'offerta rossonera. Il Milan, però, finora non è andato oltre quota 30 milioni di euro mentre i nerazzurri campioni nazionali in carica ne continuano a chiedere 35.

Calciomercato Milan, resta alta la richiesta per De Ketelaere

Cosa potrebbe succedere? Il Bruges tiene duro, non scende sotto la propria richiesta forte, oltretutto, di una proposta di quasi 40 milioni di euro arrivata dal Leeds United, compagine della Premier League inglese. Il Bruges non ha esigenza di vendere a tutti i costi De Ketelaere e, dunque, nel caso il Milan non presenti un'offerta migliorativa, accontentando le richieste dei belgi, la visita di Maldini potrebbe anche rivelarsi superflua.