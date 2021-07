Calciomercato Milan – Hauge, si attende il rilancio: ecco le condizioni

Il Milan è pronto a sacrificare Hauge sul calciomercato, ma solo per offerte importanti e solo a titolo definitivo. Si aspettano rilanci.

Il sacrificato del calciomercato del Milan potrebbe essere Jens Hauge. Il norvegese classe 1999 è arrivato un anno fa per soli 5 milioni e ha tantissimi estimatori, soprattutto in Germania. Ecco perché il Milan potrebbe lasciarlo andar: con una buona offerta, i rossoneri metterebbero a segno una plusvalenza non indifferente. Al momento, Hauge pesa a bilancio solo 4 milioni. Le offerte arrivate finora, seppur buone, non sono state ritenute sufficienti dal Milan. Si sono interessati soprattutto Wolfsburg ed Eintracht Francoforte. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan ora aspetta un rilancio ed è pronto a lasciar andare Hauge solo per un'offerta a titolo definitivo e da almeno 12 milioni. Forse troppi, si scenderà un po', ma non tantissimo. Obiettivo minimo 9,5 milioni, che significherebbe 5,5 milioni di plusvalenza. Intanto si avvicina il ritorno di Dalot al Milan. Ecco le novità.