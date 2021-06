Calciomercato Milan – Hauge piace a molti club tedeschi

Nel corso del prossimo calciomercato, Hauge potrebbe lasciare il Milan. Su di lui molti club tedeschi. Ecco le ultime a riguardo.

La prossima stagione potrebbe non esserci molto spazio per Jens Hauge, norvegese del Milan classe 1999, e così potrebbe finire sul calciomercato. I rossoneri sanno che può essere una pedina di scambio molto importante, visto che piace a tanti club e ha anche una buona valutazione. Può però anche essere semplicemente ceduto, portando una importante plusvalenza. Il Milan, infatti, chiede almeno 9,5 milioni per lui. Pagato solo 5 milioni un anno fa, vorrebbe dire 5,5 milioni di plusvalenza. Secondo quanto riferisce Tuttosport, pare che Hauge piaccia soprattutto a molti club tedeschi, pronti a sborsare la cifra richiesta dal Milan. Non è comunque da escludere un'ipotesi prestito o l'inserimento di un diritto di recompra. Milan, incontro con Zaccagni: idea sulla trequarti >>>