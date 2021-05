Calciomercato Milan – Hauge nell’operazione de Paul? Le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge, poco considerato dal tecnico Stefano Pioli, può andare a Udine per l'argentino

Jens Petter Hauge può abbandonare il Milan nel calciomercato estivo, chiudendo, di fatto, la sua esperienza rossonera dopo appena una stagione. Prelevato la scorsa estate dal Bodø/Glimt per 4 milioni di euro, infatti, l'esterno offensivo norvegese potrebbe finire all' Udinese nella trattativa che porterebbe, invece, Rodrigo de Paul a Milano.

L'idea del Diavolo, infatti, sarebbe quella di offrire il cartellino di Hauge, valutato 15 milioni di euro, più 20-25 milioni di euro in contanti per assicurarsi de Paul. Sempre ammesso, però, che Hakan Calhanoglu non rinnovi il suo contratto, altrimenti non se ne farebbe niente.